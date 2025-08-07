الخميس 07 أغسطس 2025
أحمد عبد الوهاب يبدأ تصوير أولى بطولاته الدرامية بعنوان ورد على فل وياسمين

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

يستعد الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب لتصوير أولى بطولاته الدرامية، من خلال مسلسل يحمل اسم “ورد على فل وياسمين”، الذي ينتمي إلى أعمال الدراما الاجتماعية.

وتشارك الفنانة صبا مبارك في بطولة المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة فقط، ويعرض خارج السباق الرمضاني، على إحدى المنصات الإلكترونية.

 مسلسل “ورد على فل وياسمين” من بطولة أحمد عبد الوهاب، صباح مبارك، ميمي جمال، سلوي محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي وإخراج محمود عبد التواب توبة

 

من جانب آخر يشارك الفنان أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش الذي يعتبر أول أعماله السينمائية، ويقدم خلاله شخصية تدعى رشدي، وهو يمتاز بمهارته في النصب.

 

 ويظهر أحمد عبد الوهاب بلوك مختلف في الفيلم، كما أن شخصيته خلال الفيلم تجيد التحدث باللغة الفرنسية.

أحمد عبد الوهاب أحدث مسلسلات صبا مبارك صبا مبارك

