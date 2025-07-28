أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حريق هائل داخل فيلا يمتلكها رجل أعمال شهير دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

نفت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ما تردد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الجراح العالمي الشهير السير مجدي يعقوب، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

صرح طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، أن أهم التعديلات على اللائحة كانت للجماهير بسبب الهتافات المسيئة للاعبين والأندية.

أجلت تركيا أكثر من 3,500 شخص، يومي السبت والأحد، من مناطق محيطة بمدينة بورصة الصناعية الكبرى في شمال غرب تركيا، حيث لا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريقين مشتعلين منذ أكثر من 24 ساعة

أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 لبدء تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

أكد الفنان الكبير أحمد ماهر أنه لا يحب مشاركة الآخرين في تناول الطعام، قائلا: "دي حقيقة معرفش ليه، ورحمة الله عليها الوالدة تحكيلي إن من نعومة الأظافر وأنا كده".

زعمت مصادر لـ صحيفة ”رأي اليوم” المقربة من حركة حماس، أن علاقة الحركة مع الكثير من الدول العربية تتجه إلى حد “الصدام والقطيعة” بعد تطورات جديدة متعلقة بحرب غزة.

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على طعن والدته بسلاح أبيض بسبب الخلاف على 250 جنيها في منطقة دقادوس بـميت غمر في محافظة الدقهلية.

حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025.

شهد الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد اتجاه المنيب أمام متحف الحضارة، انقلاب سيارة تريلا على سيارتين ملاكي، كانت تحمل كمية كبيرة من الزلط مما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية.

ردت المطربة المغربية بسمة بوسيل، على شائعة عودتها لتامر حسني وذلك بعد انتشار أنباء كثيرة زعمت ذلك مؤخرا.

يستمر طلاب الثانوية العامة، الذين قاموا بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني في أدائها، حيث بدأت الاختبارات اعتبارا من 15 يوليو الجاري.

أكد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللعب بقميص القلعة الحمراء يعد شرفا لأي لاعب، معبرا عن فخره وسعادته بالمشاركة في مسيرة مليئة بالبطولات منذ انضمامه إلى الفريق.

تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لانتشال جنين من رحم والدته بعد استشهادها في قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي بـ خان يونس.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة كثر وكان من الممكن تفاديه.

أفادت وزارة الداخلية أنه في إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع فيس بوك صورة تحفيزية للفريق قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري الموسم المقبل.

طرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، سيناريو "طوكيو وبرلين خلال نهاية الحرب العالمية الثانية" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتقدا أنه "لا توجد وسيلة آمنة" أمام إسرائيل للتفاوض

أبدى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة والمتحدث الرسمي للرابطة، امتنانه بحضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة لقرعة الدوري الممتاز.

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد قيام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بقطع الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة والاعتداء عليها.

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