أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)
نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حريق هائل داخل فيلا يمتلكها رجل أعمال شهير دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.
حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب
نفت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ما تردد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الجراح العالمي الشهير السير مجدي يعقوب، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.
طه عزت يوضح أبرز تعديلات لائحة المسابقات الجديدة (فيديو)
صرح طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، أن أهم التعديلات على اللائحة كانت للجماهير بسبب الهتافات المسيئة للاعبين والأندية.
بعد إجلاء 3500 شخص، حرائق الغابات تقترب من رابع أكبر مدن تركيا
أجلت تركيا أكثر من 3,500 شخص، يومي السبت والأحد، من مناطق محيطة بمدينة بورصة الصناعية الكبرى في شمال غرب تركيا، حيث لا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريقين مشتعلين منذ أكثر من 24 ساعة
محافظة الجيزة تعلن انتهاء إصلاح كابل الجهد العالي وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا
أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.
83 % حاسبات و85% سياسة واقتصاد و84% ألسن، مؤشرات تنسيق الكليات 2025
يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 لبدء تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.
أحمد ماهر يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عادل إمام: كان عاوز ياكل من أكلي (فيديو)
أكد الفنان الكبير أحمد ماهر أنه لا يحب مشاركة الآخرين في تناول الطعام، قائلا: "دي حقيقة معرفش ليه، ورحمة الله عليها الوالدة تحكيلي إن من نعومة الأظافر وأنا كده".
صحيفة مقربة من حماس: عواصم عربية طلبت مغادرة قادة الحركة واتجاه لنقل مكتبها إلى إيران
زعمت مصادر لـ صحيفة ”رأي اليوم” المقربة من حركة حماس، أن علاقة الحركة مع الكثير من الدول العربية تتجه إلى حد “الصدام والقطيعة” بعد تطورات جديدة متعلقة بحرب غزة.
شاب يطعن والدته بسبب 250 جنيها في الدقهلية
أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على طعن والدته بسلاح أبيض بسبب الخلاف على 250 جنيها في منطقة دقادوس بـميت غمر في محافظة الدقهلية.
الحرس الثوري الإيراني يحذر أوروبا: ستكونون الخاسر الأكبر
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
ارتفاع 9 أصناف رئيسية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025.
انقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري أمام متحف الحضارة (صور)
شهد الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد اتجاه المنيب أمام متحف الحضارة، انقلاب سيارة تريلا على سيارتين ملاكي، كانت تحمل كمية كبيرة من الزلط مما أدى إلى توقف الحركة المرورية.
معاريف: انقسام بين نتنياهو وسموتريتش قد ينهي الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل
تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بهدنات إنسانية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية.
مفيش واحدة عايزة تهد بيتها، بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لتامر حسني (فيديو)
ردت المطربة المغربية بسمة بوسيل، على شائعة عودتها لتامر حسني وذلك بعد انتشار أنباء كثيرة زعمت ذلك مؤخرا.
تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة
يستمر طلاب الثانوية العامة، الذين قاموا بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني في أدائها، حيث بدأت الاختبارات اعتبارا من 15 يوليو الجاري.
حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي
أكد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللعب بقميص القلعة الحمراء يعد شرفا لأي لاعب، معبرا عن فخره وسعادته بالمشاركة في مسيرة مليئة بالبطولات منذ انضمامه إلى الفريق.
انتشال جنين من رحم والدته بعد استشهادها في قصف للاحتلال خيمة نازحين بخان يونس (فيديو)
تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لانتشال جنين من رحم والدته بعد استشهادها في قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي بـ خان يونس.
منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية بلغ "مستويات خطيرة" في غزة
حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة كثر وكان من الممكن تفاديه.
الداخلية تكشف حقيقة وفاة نزيل بمحبسه في بلقاس بالدقهلية
أفادت وزارة الداخلية أنه في إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.
ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟
نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع فيس بوك صورة تحفيزية للفريق قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري الموسم المقبل.
سيناتور أمريكي يطرح سيناريو جديدا بشأن غزة بعد استيلاء الاحتلال على القطاع
طرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، سيناريو "طوكيو وبرلين خلال نهاية الحرب العالمية الثانية" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتقدا أنه "لا توجد وسيلة آمنة" أمام إسرائيل للتفاوض
ثروت سويلم: ضوابط صارمة لتجنب الهتافات المسيئة أو كسر الكراسي في الإستادات (فيديو)
أبدى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة والمتحدث الرسمي للرابطة، امتنانه بحضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة لقرعة الدوري الممتاز.
مستوطنون يقطعون الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ويعتدون عليها (فيديو)
تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد قيام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بقطع الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة والاعتداء عليها.
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