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اقتصاد

ارتفاع 9 أصناف رئيسية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 22 إلى 34 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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