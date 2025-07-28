صحيفة مقربة من حماس: عواصم عربية طلبت مغادرة قادة الحركة واتجاه لنقل مكتبها إلى إيران

زعمت مصادر لـ صحيفة ”رأي اليوم” المقربة من حركة حماس، أن علاقة الحركة مع الكثير من الدول العربية تتجه إلى حد “الصدام والقطيعة” بعد تطورات جديدة متعلقة بحرب غزة.

ضغوط لوقف الحرب على غزة

وادعت المصادر، أن حركة “حماس” مصدومة من حجم الضغوطات العربية التي تُمارس عليها في الفترة الأخيرة لقبول أي ورقة أمريكية أو إسرائيلية تُقدم لها تنهي حرب غزة، مهما كانت بنودها ونتائجها على أرض الواقع بقدر وقف الحرب.

مزاعم حول نقل حماس مكتبها السياسي إلى إيران



وبحسب الصحيفة المقربة من الحركة، فإن “حماس” طرقت أبواب الكثير من الدول العربية “التي كانت صديقة في السابق” لكن النتيجة كانت صادمة وهناك “شبه اتفاق وإجماع عربي” على لفظ الحركة وعدم التعامل معها من قريب أو بعيد، بل وأن الأمر وصل لحد إبلاغ الحركة وقادتها بأن قطع العلاقة الرسمية بات قريب جدًا.



وأشارت إلى أن الحركة تتجه وبشكل رسمي إلى نقل مكتبها السياسي ومعظم قادتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ولو بشكل مؤقت بعد أن حصلت على ضوء أخضر إيراني، لكن مع بعض التخوفات من قيام إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واسعة لقادة الحركة في الأراضي الإيرانية على غرار ما جرى مع رئيس الحركة السابق إسماعيل هنية.

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