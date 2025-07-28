انقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري أمام متحف الحضارة (صور)

شهد الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد اتجاه المنيب أمام متحف الحضارة، انقلاب سيارة تريلا على سيارتين ملاكي، كانت تحمل كمية كبيرة من الزلط مما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

أوقف الأهالي الطريق، وأحضروا لودر في محاولة منهم لاستخراج السيارتين الملاكي وانتشال الجثث الموجودة بداخلهما.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري من الأوتوستراد اتجاه المنيب أمام متحف الحضارة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.