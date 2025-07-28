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حوادث

انقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري أمام متحف الحضارة (صور)

انقلاب تريلا، فيتو
انقلاب تريلا، فيتو

شهد الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد اتجاه المنيب أمام متحف الحضارة، انقلاب سيارة تريلا على سيارتين ملاكي، كانت تحمل كمية كبيرة من الزلط مما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

أوقف الأهالي الطريق، وأحضروا لودر في محاولة منهم لاستخراج السيارتين الملاكي وانتشال الجثث الموجودة بداخلهما.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري من الأوتوستراد اتجاه المنيب أمام متحف الحضارة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الحادث. 

 

 

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