حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي

أكد حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللعب بقميص القلعة الحمراء يعد شرفا لأي لاعب، معبرا عن فخره وسعادته بالمشاركة في مسيرة مليئة بالبطولات منذ انضمامه إلى الفريق.

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية: "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، أنا سعيد للغاية بتحقيق بطولة في كل موسم تقريبًا منذ انضمامي، وأتمنى أن تبتعد الإصابات عن زملائي لنواصل طريق البطولات".

وأضاف: "محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، يعاملنا كأشقاء، ويوجه لنا النصائح باستمرار، هناك فرق واضح بين دوره كمدير رياضي ودور المدير الفني، لكنه دائمًا يتعامل معنا باحترام كبير".

وشدد الشحات على تمسكه بالبقاء داخل أسوار الأهلي، قائلا: "لن أرحل عن الأهلي إلا إذا كان هذا هو قرار النادي. أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، وسأظل مشجعًا وفيًا للنادي سواء كنت لاعبًا أو بعد الاعتزال. أنتمي لمنطقة شعبية وأفتخر بذلك".

وواصل: "منذ الطفولة وأنا أعشق كرة القدم، وكل من حولي كان يؤمن بموهبتي وقدرتي على أن أكون لاعبا مميزا".

وأشار الشحات إلى التزامه الكامل بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو: "ألتزم دائما بتعليمات المدير الفني. ريبيرو يفضل اللعب الهجومي، ونحن سعداء بذلك، خاصة بعد معسكر تونس القوي الذي خرجنا منه دون إصابات".

وفي ختام تصريحاته، أشاد الشحات بالصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي خلال الصيف الجاري، قائلًا: "جميع الصفقات تمثل إضافة قوية، سواء أحمد مصطفى زيزو أو محمد بن رمضان أو تريزيجيه، فهم لاعبون كبار.

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