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أخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن انتهاء إصلاح كابل الجهد العالي وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا

محافظة الجيزة تعلن
محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كابل الجهد العالي، فيتو
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أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي، أنه جرى البدء في إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

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وتقدمت محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين عن أي إزعاج أو معاناة قد نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي أو تأثر خدمات المياه، مؤكدة حرصها الكامل على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الخدمة في أسرع وقت ممكن.

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محافظة الجيزة كابل الجهد العالي إصلاح كابل الجهد العالي جنوب الجيزة ساقية مكي التيار الكهربائي

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