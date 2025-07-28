حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حريق هائل داخل فيلا يمتلكها رجل أعمال شهير دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

ودفعت قوات أمن الجيزة عقب تلقيها بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة بـ 4 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق سببه ماس كهربائي وقع في التكييف المركزي الموجودة داخل الفيلا إشعال شرارة شبت في غرف خشبية.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران داخل فيلا بأحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه، وتم إخماد النيران، وتقوم رجال الحماية المدنية في إجراء عمليات التبريد لمنع تجددها مرة أخرى

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



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