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ثقافة وفنون

مفيش واحدة عايزة تهد بيتها، بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لتامر حسني (فيديو)

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني، فيتو

ردت المطربة المغربية بسمة بوسيل، على شائعة عودتها لتامر حسني وذلك بعد انتشار أنباء كثيرة زعمت ذلك مؤخرا. 

بسمة بوسيل وتامر حسني 

وقالت بسمة بوسيل خلال لقائها مع جيهان عبد الله عبر أثير راديو "نجوم إف إم": “أكيد مفيش واحدة عايزة إن بيتها يتهد، في الأول كنت بحس إني زعلانة ولكن إحنا بقينا أحسن وولادنا أحسن، ولو في حاجة إحنا هنعلن أكيد، مشيرة إلى أن عودتها لنجم الجيل شائعات”.

وفي نفس اللقاء، فجرت بسمة مفاجأة، حيث قالت إن أغنية مشاعر التي قدمتها شيرين كانت لها من البداية، مؤكدة أنها رفضت خروج ألبومها الأول للنور بعد زواجها من تامرحسني. 

 

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بسمة بوسيل و تامر حسني المطربة المغربية بسمة بوسيل بسمة بوسيل تامر حسني الفنانة المغربية بسمة بوسيل

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