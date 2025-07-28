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خارج الحدود

انتشال جنين من رحم والدته بعد استشهادها في قصف للاحتلال خيمة نازحين بخان يونس (فيديو)

قصف للاحتلال، فيتو
قصف للاحتلال، فيتو

تداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لانتشال جنين من رحم والدته بعد استشهادها في قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي بـ خان يونس.

وقالت وسائل الإعلام إن والدة الطفل الشابة سعاد الشاعر (30 عامًا) استشهدت فى قصف للاحتلال خيمة نازحين بخان يونس.

وأفادت بأن 25 فلسطينيا استشهدوا بالإضافة إلى عشرات المفقودين والجرحى جراء قصف الاحتلال لمنازل في خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة بأن طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية شرق غزة.

 

إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء المذبحة في غزة 

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قد قالت لفوكس نيوز: إدارة ترامب ملتزمة بإنهاء المذبحة في غزة وشعرنا جميعا بالفزع مما نراه في غزة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد.

ترامب: قدمنا أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد


وقال ترامب إن على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة.

وأضاف: لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع  وأمور أخرى.

 


وتابع  سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد ولا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات.

 

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خان يونس غزة خيمة نازحين

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