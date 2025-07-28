الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يحذر أوروبا: ستكونون الخاسر الأكبر

رئيس استخبارات الحرس
رئيس استخبارات الحرس الثوري، فيتو

حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.

وقال خادمي للصحفيين إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال".

كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، وفق وكالة "مهر".

محادثات صريحة بإسطنبول


يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعًا مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.

وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.

كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.

زيارة الفريق التقني للوكالة الذرية


في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع".

كذلك أضاف جروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري الإيراني رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني مجيد خادمي طهران برنامج طهران النووي

مواد متعلقة

الحرس الثوري: مقتل واعتقال 6 إرهابيين حصيلة العملية الأمنية شرقي إيران

الحرس الثوري: ارتكاب إسرائيل لأي خطأ تجاه المرشد سيعود بالفوضى عليها

الحرس الثوري: نمتلك القدرة الكافية للردع وسنرد على التهديدات بأساليب جديدة وشاملة

الحرس الثوري الإيراني يحذر الإدارة الأمريكية من المساس بالمراجع الدينية

الأكثر قراءة

حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)

83% حاسبات و85% سياسة واقتصاد و84% ألسن، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

الجامعات الأهلية، تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

انقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري أمام متحف الحضارة (صور)

أحمد ماهر يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عادل إمام: كان عاوز ياكل من أكلي (فيديو)

أسعار ومواصفات سيارات إم جي 7 موديل 2026

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار ومواصفات سيارات إم جي 7 موديل 2026

الجامعات الأهلية، تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

مصير خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين وفقا لقانون مجلس الشيوخ

ارتفاع 9 أصناف رئيسية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads