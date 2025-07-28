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حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

الدكتور مجدي يعقوب
الدكتور مجدي يعقوب
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نفت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ما تردد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الجراح العالمي الشهير السير مجدي يعقوب، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

 

حقيقة وفاة الجراح العالمي الشهير السير مجدي يعقوب

وأكدت أن السير مجدي يعقوب يتمتع بصحة جيدة، ويتواجد حاليا في إنجلترا.

ونفت بشكل قاطع كل ما يتم ترويجه من شائعات حول حالته الصحية.

 

حقيقة وفاة الجراح العالمي الشهير السير مجدي يعقوب

وشددت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة 

وأكدت أن الدكتور مجدي يعقوب بخير ويتمتع بكامل عافيته.

 

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