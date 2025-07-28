مستوطنون يقطعون الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ويعتدون عليها (فيديو)

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد قيام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بقطع الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة والاعتداء عليها.

مستوطنون يقطعون الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ويعتدون عليها pic.twitter.com/esoih2kZid — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2025

خطة مصرية قطرية لإنشاء نقاط توزيع مساعدات

وكانت مصادر، قد كشفت أن الوسطاء المصريين والقطريين يواصلون جهودهم، بهدف إقرار سلسلة من التفاهمات الإنسانية في غزة، لتخفيف المعاناة المدنية وتسهيل وصول المساعدات.

وقالت المصادر لموقع "العربية نت" السعودي، يعمل الوسيطان حاليًا على تأمين أربعة ممرات إنسانية تتيح تنقّل المدنيين وتوزيع المساعدات، كما تم التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الجانب الإسرائيلي يقضي بعدم استهداف نقاط توزيع المساعدات أو المدنيين المتواجدين في محيطها.

وأشارت المصادر، إلى أن مفاوضات جارية لتمديد الهدنة الإنسانية، التي جربت لساعات محدودة، لتشمل فترة أولية، مع إمكانية التمديد لاحقًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الوسطاء طالبوا بالسماح بدخول ما لا يقل عن خمس شاحنات وقود يوميًا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى مقترحات لوقف تحليق الطيران الحربي والمسيّر فوق المناطق السكنية خلال ساعات محددة من اليوم.



كما يعمل الوسطاء، بحسب المصادر، على خطة لإنشاء نقاط توزيع مساعدات مجهزة بشكل أفضل، وتحديد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تهدف إلى الحد من التكدس وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وأضافت المصادر، أن هناك جهودًا لتنسيق دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع لمدة أسبوع، مع بحث إمكانية تخفيف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بعمليات التفتيش.

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