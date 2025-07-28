83% حاسبات و85% سياسة واقتصاد و84% ألسن، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 لبدء تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، خلال ساعات، انطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2025، والحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة لاستقبال تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني..

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وكشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم العام بـوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى الآن، لكي نبدأ عملية التنسيق، لافتا إلى التربية والتعليم تعهدت بأن يتم إرسال النتيجة وكافة الاحصائيات الخاصة بها اليوم الأحد.

ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات اليوم الأحد أو غدا الاثنين، في حالة ما إذا تسلمت وزارة التعليم العالي نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد.

مؤشرات تنسيق الكليات 2025

مع اقتراب الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، بدأ الطلاب في التساؤل عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، لكي يتمكن كل طالب من تحديد الكلية التي سيقبل على الالتحاق بها وفقا لمجموعة، وتستعرض بوابة فيتو مؤشرات تنسيق الجامعات 2025/2026:

وفقا لما تم الإعلان عنه من نتائج في الثانوية العامة، فإنه من المتوقع أن تقترب نسبة القبول بالجامعات هذا العام، من نسب القبول بالعام الماضي 2024، وربما تقل أو تزيد بنسبة 1%، كما أنه من المتوقع أن تتراجع نسب القبول ببعض الكليات، لكي تتاح فرص للطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من 70%، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات العام الماضي 2024 كالتالي:

طب بشري 93.17%

طب الأسنان 92.68%

العلاج الطبيعي 92.19%

الصيدلة 91.7%

الهندسة 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة) 83.41%

الإعلام 83.17%

السياسة والاقتصاد 85.12%

الألسن 84.41%

التمريض 84.41%

الآثار 78%

التجارة 68.7%

الآداب 60.85%

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