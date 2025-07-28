الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟

الزمالك
الزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع فيس بوك صورة تحفيزية للفريق قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة بالدوري المصري الموسم المقبل.

وقامت صفحة الزمالك بإزالة أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض السابق، المنتقل للنادي الأهلي من صورة جماعية للقاء الموسم الماضي الذي شهد انسحاب الأهلي.

وكتبت صفحة الزمالك في رسالة ردا على حساب الأهلي الذي نشر صورة زيزو بالقميص الأحمر الترويج لمباراة القمة: “فقط كن هناك”.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء أمس، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة يوم الاثنين 29 سبتمبر في تمام الساعة 8:00 مساء على إستاد القاهرة.

قرعة الدوري المصري الممتاز

 وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسؤولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.


وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

 

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: 

 

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي يشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحا أحمد سيد زيزو الأهلى والزمالك الاول الدوري المصري الدوري المصري الممتا الدورى المصرى الممتاز الصفحة الرسمية لنادي الزمالك

مواد متعلقة

جدول مباريات الزمالك بالدوري المصري (انفوجراف)

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري (انفوجراف)

رابطة الأندية تكشف تعديل لائحة طلب الحكام الأجانب في مباريات الدوري

برشلونة يكتسح فيسيل كوبي بثلاثية استعدادا للموسم الجديد

مهاجم برينتفورد يتمرد على ناديه من أجل نيوم السعودي

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل

ريال مدريد يعرض 3 لاعبين من نجومه للبيع

بعد التوصل لاتفاق مع تشيلسي، موعد إعلان النصر السعودي صفقة الـ 44 مليون يورو

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)

أهالي ساقية مكي يشحنون هواتفهم المحمولة بمحطة المترو بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (صور)

ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟

خدمات

المزيد

هل يحق للمستأجر الاعتراض على قرار طرده بحكم المحكمة والتعويض؟

تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها

شروط القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في البنك الأهلي

بعد التراجع المفاجئ، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

معنى «وفاكهة وأبا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 31 من سورة عبس

المزيد
الجريدة الرسمية