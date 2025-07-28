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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة وفاة نزيل بمحبسه في بلقاس بالدقهلية

حقيقة وفاة نزيل بمحبسه
حقيقة وفاة نزيل بمحبسه في بلقاس، فيتو

أفادت وزارة الداخلية أنه في إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.

وفي تاريخ 26 الجاري شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها في وفاته جنائيًا.

وتابعت: "تم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث اضطلعت إعمالًا لشئونها بتكليف الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المذكور وصرحت بالدفن عقب ذلك".

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وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي بمركز شرطة بلقاس بلقاس

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