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محافظات

شاب يطعن والدته بسبب 250 جنيها في الدقهلية

طعن أم على يد نجلها،
طعن أم على يد نجلها، فيتو

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على طعن والدته بسلاح أبيض بسبب الخلاف على 250 جنيها في منطقة دقادوس بـميت غمر في محافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بـالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى ميت غمر سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة بطعنات.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين إصابة السيدة بطعنات متعددة وجرى نقلها لمستشفى ميت غمر فى مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليها ونجلها بسبب الخلاف على مبلغ مالي 250 جنيها.

فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مدينة ميت غمر، والنقيب سعيد الديب معاون مباحث القسم  لكشف ملابسات الواقعة 

وبالفحص تبين إصابة “كاريمان ا ل “ 42 ربة منزل مقيمة دقادوس مركز ميت غمر على يد ”جورج م ر” 22 عامل بمصنع سيراميك ومقيم دقادوس.

 

وعلى الفور تمكن رجال مباحث قسم ميت غمر من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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