أحمد ماهر يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عادل إمام: كان عاوز ياكل من أكلي (فيديو)

أكد الفنان الكبير أحمد ماهر أنه لا يحب مشاركة الآخرين في تناول الطعام، قائلا: "دي حقيقة معرفش ليه، ورحمة الله عليها الوالدة تحكيلي إن من نعومة الأظافر وأنا كده".

وقال أحمد ماهر خلال تصريحات تلفزيونية: "دي طبيعتي من زمان، أنا ممكن أعزم لكن مش من أكلي، وأنا برج الأسد، وكما لو إني بيحصل حالة من حالات الخلوة مع الأكل والأكل حالة، ممكن أطلب للناس لكن طبقي كما لو إن ربنا باعتهولي محدش يزاحمني فيه".

ياسمين عز: ليه حصل خلاف بينك وبين الزعيم عادل إمام في شمس الزناتي؟.. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: كان عاوز ياكل من أكلي قلتله مستحيل (اعرف التفاصيل)



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وروى أحمد ماهر أن النجم عادل إمام سمع بهذا الأمر أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “شمس الزناتي”، معه في الجبل مضيفا: "أستاذ عادل استأخر العربية اللي جايبة له المية الساقعة والوجبات بتاعته، وسأل مين اللي واقف في وسط الجبل، قالوا له ده أحمد ماهر وبياكل، وهو بيحب لما ياكل مايبقاش حد جنبه".

وتابع: "جالي عادل إمام وقال لي يا حمام بتاكل كريز في الجحيم ده؟ ما شاء الله كريز في الجبل، ده مايبوظش؟ قلت له لأ لإني جايب كولمان فيه تلج، فقال لي مفيش اتفضل وقطف حتى؟ قلتله له من أكلي ورسول الله ولا حباية".

يذكر أن أحمد ماهر عرض له في موسم رمضان 2024 مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، منال سلامة والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة "فينومينا" للإنتاج الفني.

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