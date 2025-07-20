أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل زوج هدير عبد الرازق.. حريق بمطبخ مطعم شهير بحدائق القبة.. تخفيف عقوبة روكي أحمد إلى شهر.. حقيقة اختطاف طفلة داخل أتوبيس بالقاهرة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق بضمان محل إقامته
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب في واقعة الفيديو داخل شقة بالقاهرة الجديدة بضمان محل إقامته، بعد تصالح الطرفين.
الداخلية تكشف ملابسات شكوى سيدة مسنة من تهديدها بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو، ظهرت خلاله سيدة مسنة تدّعي تعرضها للتهديد والإساءة من زوجة وأطفال نجلها بمحافظة الإسكندرية.
21 سبتمبر الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف خالد يوسف وزوجته
قررت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، إلى جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم.
"مستاهلش كل ده"، التفاصيل الكاملة لتصالح هدير عبد الرازق مع زوجها بعد فيديو السحل
صرفت نيابة القاهرة الجديدة، البلوجر هدير عبد الرازق وزوجها في واقعة فيديو الاعتداء على البلوجر هدير عبد الرازقمن قبل زوجها، وذلك بعد إقرار الطرفين بالتصالح.
حريق داخل مطبخ مطعم شهير بحدائق القبة (فيديو وصور)
اندلع منذ قليل حريق داخل مطبخ مطعم شهير بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.
ضبط طالب أدى حركات استعراضية بدراجة نارية في البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يقود دراجة نارية بسرعة مرتفعة أثناء أداء حركات استعراضية على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لـ سيارة نقل بالبحيرة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر طفلًا يقود سيارة نقل على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا لما يمثله من خطر على حياته وحياة الآخرين.
الداخلية تكشف حقيقة منشور اختطاف طفلة داخل أتوبيس بالقاهرة
نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بصور، يُزعم فيه قيام سيدة باختطاف طفلة أثناء استقلالها أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة.
تخفيف عقوبة البلوجر روكي أحمد إلى شهر مع إيقاف التنفيذ في بث فيديوهات خادشة
قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، بقبول استئناف البلوجر روكي أحمد، مع تخفيف قرار حبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ، وإيقاف تنفيذ حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.
بعد مقتل قاتله، حكاية استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب.. الداخلية تثأر للضابط ماجد عبد الرازق الذي استشهد في عام 2019 علي يد عناصر حسم الارهابية الجناح العسكري لجماعة الإخوان في منطقة النزهة، حيث أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي اليوم الأحد استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية، وتبين أن بينهم أحمد محمد عبد الرازق غنيم الذي نفذ واقعة استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق في منطقة النزهة عام 2019 بتخطيط من الارهابي الهارب علاء السماحي
بعد كشف خليته الجديدة، الكيان المدمج أحدث قضايا الإرهابي يحيى موسى
نجحت وزارة الداخلية في إحباط واحدة من أخطر محاولات التخريب والإرهاب التي خططت لها حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأمن الوطني يكشف السجل الإجرامي لخلية حسم الإرهابية
نجح قطاع الأمن الوطنى، في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد.
المحكمة الإدارية العليا تؤيد فصل موظف بنك اختلس مليون جنيه من حسابات العملاء
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الرابعة تأديب، مجازاة موظف بنك بالفصل من عمله بالبنك، لارتكابه مخالفات تتنافى مع واجبات الدقة والأمانة، باختلاسه بعض المبالغ المالية من حساب العملاء، طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما على المستندات الخاصة.
دعوى قضائية بإلغاء تراخيص إقامة حفل ترافيس سكوت بالأهرامات
أقام المستشار عصام رفعت المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمعنى الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته في يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.
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