مفاجآت في التحقيق مع البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها بعد نشرها فيديو التعدي عليها

تواصل الأجهزة المخنصة تحقيقاتها مع البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها عقب تبادل الاتهامات على خلفية الفيديو التي نشرته هدير والذي تضمن تعدي طليقها عليها بالضرب والسب ليتطور الأمور بتبادل البلاغات والاتهامات.

وحمل فيديو لها نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستنجد فيه بأنهم يريدون مداهمة مسكنها، وظهر بالفيديو يد لشخص يقوم بقطع الكهرباء عنها بداخل شقتها، وهو ما استنكره المتابعون واعتبروه تزييف الحقائق.

تفاصيل الواقعة حينما نشرت البلوجر هدير عبد الرازق مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما نشرت البلوجر هدير عبد الرازق مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يرصد لحظة تعرضها للتعدي بالضرب والسحل من قبل أحد الأشخاص والذي تبين بعد ذلك أنه طليقها، حيث ظهر في المقطع الذي رصدته كاميرات المراقبة داخل إحدى الشقق السكنية، التعدي على البلوجر هدير عبد الرازق من قبل طليقها وضربا في فيديو مدته ما يزيد عن دقيقتين، وسط استغاثات منها وصراخ وبكاء.

من جانبها أعلنت البلوجر هدير عبد الرازق، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طليقها بعد نشره أكاذيب وتهديدات، مشيرة إلى تعرضها للضرب والسحل والتهديد من قبله بهدف إجبارها على العودة إليه رغم رفضها التام وابتعادها عنه، وفق اتهامها.

كما تقدم دفاع طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ يتهم هدير بالسب والتشهير وإذاعة أخبار كاذبة تخصه والسرقة، على إثر خلافات بينهما قامت بنشرها البلوجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير عبد الرازق وطليقها بالأمس

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير عبد الرازق وطليقها بالأمس على إثر تبادل الاتهامات بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحفظ عليهما لحين عرضهم على جهات التحقيق المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

محامي دفاع طليق البلوجر هدير عبد الرازق يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فجر المحامي هيثم بسام دفاع طليق البلوجر هدير عبد الرازق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن وجود فيديو جديد يوثق محاول الأخيرة اقتحام سكن موكله قبل واقعة التعدي المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرابة ساعة كاملة

وأكد المحامي، أن الفيديو الذي تم استخراجه من كاميرات المراقبة يوضح بجلاء لحظة دخول هدير عبد الرازق إلى الشقة من فوق السور، وخروجها بنفس الطريقة، مشيرًا إلى أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، وإنما ضمن سلسلة من محاولات التعدي والملاحقة التي مارستها تجاه طليقها

وأوضح "بسام" أن موكله لم يكن في حالة ترصد أو تربص كما يروّج البعض، بل فوجئ بقيام طليقته بتكرار اقتحام سكنه دون إذن، وأن واقعة الاعتداء كانت نتيجة لما وصفه بـ"الاستفزاز المتعمد" من جانبها، على حد قوله

ولفت إلى أن هذا الفيديو يعد دليلًا قويًا من عدة فيديوهات وثقتها كاميرات المراقبة تظهر تعمد اقتحامها للشقة السكنية أمام جهات التحقيق، لتوضيح السياق الزمني الحقيقي للأحداث، مؤكدًا أن دخولها إلى الشقة لم يكن للمرة الأولى، وإنما تكرر أكثر من مرة.

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