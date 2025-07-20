الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لـ سيارة نقل بالبحيرة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة نقل بالبحيرة: ضبط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر طفلًا يقود سيارة نقل على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا لما يمثله من خطر على حياته وحياة الآخرين.

<strong>الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة نقل بالبحيرة: ضبط الطفل ووالده </strong>
الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة نقل بالبحيرة: ضبط الطفل ووالده 

 فيديو طفل يقود سيارة نقل بالبحيرة: ضبط الطفل ووالده 

 

وبعد إجراء التحريات والفحص، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة ومرتكب الواقعة، وتبيّن أن قائد السيارة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، وتم ضبطه بصحبة والده مالك السيارة، وكلاهما من سكان محافظة البحيرة.

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وبمواجهة والد الطفل، أقر بأنه كان برفقة نجله داخل السيارة أثناء الواقعة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين وتعريضًا مباشرًا للسلامة العامة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من الطفل ووالده، تمهيدًا لعرضهما على النيابة المختصة، التي باشرت التحقيق.

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وزارة الداخلية طفل يقود سيارة قائد السيارة فيديو طفل يقود سيارة الداخلية تكشف ملابسات

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