تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يقود دراجة نارية بسرعة مرتفعة أثناء أداء حركات استعراضية على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد الفحص والتحريات، تم تحديد الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، والتي تبيّن أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب يقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية، ولا يحمل رخصة قيادة.

ضبط طالب أدى حركات استعراضية بدراجة نارية في البحيرة

وبمواجهته، أقر الطالب بارتكابه الواقعة بقصد الاستعراض، دون إدراك منه لحجم المخاطر القانونية والمجتمعية المترتبة على مثل هذا السلوك.

وقد قامت الجهات المعنية بالتحفظ على الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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