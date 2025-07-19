رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقديم التهنئة له

استقبل صباح اليوم السبت، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وأعرب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة

وأعرب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام وظيفته لحصن الحقوق والحريات المشهود له بالخبرة القضائية والقانونية، وتحقيق العدالة.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للمهندس حاتم نبيل متمنيًا دوام التعاون والتواصل بين مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

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