الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق بضمان محل إقامته

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب في واقعة الفيديو  داخل شقة بالقاهرة الجديدة بضمان محل إقامته، بعد تصالح الطرفين.
 

إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق

وجاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان وجود هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن القبض عليهما  دون مقاومة.

وصرح مصدر مطلع أن هدير عرضت الصلح أمس أثناء احتجازها في “التخشيبة ” ولكن زوجها ومحاميه رفضوا ذلك..ليجدد زوجها الدعوة لها أمام نيابة القاهرة الجديدة بالتصالح عن محضر الضرب مقابل تنازله عن محضر السرقة ولكن رفضت هدير عبد الرازق صانعة المحتوي التصالح إلا بشروط مادية وحقوقها بعد الانفصال كاملة.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

مواقع التواصل تشتعل وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

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