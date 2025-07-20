الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

الأمن الوطني يكشف السجل الإجرامي لخلية حسم الإرهابية

الأمن الوطنى يكشف
الأمن الوطنى يكشف السجل الإجرامى لخلية حسم الإرهابية

نجح  قطاع الأمن الوطنى، في كشف مخطط خلية حسم الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى في البلاد. 

الأمن الوطني يكشف السجل الإجرامي لخلية حسم الإرهابية 

وكشفت تحقيقات الأمن الوطني عن السجل الإجرامي خلية حسم: 

  • محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.
  • محاولة استهداف الطائرة الرئاسية في 2019.
  • بث فيديو دعائي للتحريض على العنف فى مصر تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق الضابط بقسم شرطة النزهة.
  • التخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة فى البلاد.

الداخلية: مصرع عناصر خلية إرهابية واستشهاد مواطن وإصابة ضابط

الأمن الوطني: حركة حسم قامت بتصوير مقطع الفيديو في إحدى الدول المجاورة

واستشهد مواطن فيما أصيب ضابط شرطة وقتل عناصر خلية حركة حسم الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات إنقاذ الرهائن التابعة لقطاع الأمن الوطنى، خلال اقتحام شقة سكنية تحصن بها عناصر الإرهاب.

الداخلية: مصرع عناصر الخلية الإرهابية واستشهاد مواطن واصابة ضابط 

جاء ذلك عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.

 

الأمن الوطني: حركة حسم قامت بتصوير مقطع الفيديو في إحدى الدول المجاورة 

وكشف  قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن قيام حركة حسم الإرهابية بتصوير مقطع فيديو دعائي لها للترويج عن نشاطها في إحدى الدول المجاورة لمصر. 

وقامت قوات إنقاذ الرهائن بتنفيذ عملية نوعية ضد عناصر خلية حسم الإرهابية، ونجحت في اقتحام مكان اختبائهم.

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