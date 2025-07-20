الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة منشور اختطاف طفلة داخل أتوبيس بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة منشور اختطاف طفلة داخل أتوبيس بالقاهرة:

نفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بصور، يُزعم فيه قيام سيدة باختطاف طفلة أثناء استقلالها أتوبيس نقل عام بمحافظة القاهرة.

<strong>الداخلية تكشف حقيقة منشور اختطاف طفلة داخل أتوبيس بالقاهرة:
الداخلية تكشف حقيقة منشور اختطاف طفلة داخل أتوبيس بالقاهرة: "حفيدة السيدة وليست مخطوفة"

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه في إطار جهودها للتحقق من صحة المعلومات المتداولة على الإنترنت، فقد تم فحص الصور والمنشور المذكور، وتمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في الصور.

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وباستدعائها وسؤالها، أكدت السيدة أن الطفلة التي كانت بصحبتها هي حفيدتها – نجلة كريمتها، وقدّمت شهادة ميلاد تثبت صحة أقوالها. كما تم استدعاء والدة الطفلة التي أيدت رواية والدتها، وأوضحت أنها كانت قد تركت طفلتها برعاية جدتها أثناء توجهها إلى العمل.

وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفلة لوالدتها، وتؤكد وزارة الداخلية عدم صحة ما ورد في المنشور من مزاعم حول واقعة اختطاف.

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