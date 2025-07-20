الداخلية تكشف ملابسات شكوى سيدة مسنة من تهديدها بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من فحص مقطع فيديو، ظهرت خلاله سيدة مسنة تدّعي تعرضها للتهديد والإساءة من زوجة وأطفال نجلها بمحافظة الإسكندرية.

بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. كشف ملابسات شكوى سيدة مسنة من تهديدها بالإسكندرية

وبسؤال السيدة، أفادت بأنها تقيم لدى نجلها، وأن الخلافات العائلية كانت السبب في حدوث مشادة كلامية تطورت إلى سب، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ 6 من الشهر الجاري، ثم تم التصالح بين الطرفين في وقت لاحق.

وأضافت أن ابنتها المقيمة بالخارج هي من قامت بنشر مقطع الفيديو المتداول دون علمها، رغم إنهاء الخلاف بينها وبين نجلها وأسرته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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