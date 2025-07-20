الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

دعوى قضائية بإلغاء تراخيص إقامة حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

مغني الراب ترافيس
مغني الراب ترافيس سكوت

أقام المستشار عصام رفعت المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الترخيص الممنوح لمعنى الراب ترافيس سكوت وإلغاء الحفل المقرر إقامته في يوم 15 أكتوبر المقبل بالأهرامات.

وحملت الدعوى رقم 74942 لسنة 79 قضائية واختصم وزير الثقافة ومحافظ الجيزة ووزير الآثار بصفتيهما.

الحفلات في مصر نظام قانوني محدد ومن يرفضه يرفض النظام

وذكرت الدعوى أن الحفلات في مصر نظام قانوني محدد ومن يرفضه يرفض النظام والقانون وكل ما يأمله فقط هو تحقيق مكاسب دون النظر إلى مرتكب الجرم في حق ثقافة مجتمع وقوانين دولة شهد لها العالم أجمع أنها علمت العالم الإنسانية والقانون والفنون بكافة فروعها ووجب اتخاذ الإجراءات القانونية علي وجه الدقة.  

وأوضحت الدعوى أنه تبين من خلال البحث عن السيرة الذاتية لهذا  الفريق من خلال المعلومات الموثقة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والمواقع الإخبارية للصحف العالمية، أن هذا الفريق له آراؤه ومعتقداته الخاصة التى تختلف معها  شريعتنا الإسلامية وترفض تلك الأفعال التي يقوم بها هؤلاء.

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