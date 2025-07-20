بعد كشف خليته الجديدة، الكيان المدمج أحدث قضايا الإرهابي يحيى موسى

نجحت وزارة الداخلية في إحباط واحدة من أخطر محاولات التخريب والإرهاب التي خططت لها حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

قطاع الأمن الوطنى، رصد تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم إلى البلاد عبر أحد الدروب الصحراوية الحدودية، بعدما تلقى تدريبات عسكرية متطورة خارج مصر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتخذ من شقة في منطقة بولاق الدكرور وكرًا للاختباء والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتعاون مع العنصر الهارب إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه على خلفية قضايا إرهابية.

ونجح قطاع الأمن الوطنى، في تحديد القيادات المسئولة عن التخطيط للمخطط العدائي، وهم من أخطر عناصر حركة "حسم" الإرهابية الهاربين خارج البلاد، وجميعهم محكوم عليهم في قضايا إرهابية كبرى:

يحيى السيد إبراهيم موسى محكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والمؤبد في قضايا استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال ضباط شرطة.

وترصد فيتو أبرز القضايا الجديدة المتهم فيها الإرهابي يحيى موسى والتي تنظرها الدائرة الثانية جنايات أول القاهرة وهي القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ"الكيان المدمج".

واتهمت النيابة العامة يحيى موسى وآخرين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تولوا مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.