الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

"مستاهلش كل ده"، التفاصيل الكاملة لتصالح هدير عبد الرازق مع زوجها بعد فيديو السحل

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

صرفت نيابة القاهرة الجديدة، البلوجر هدير عبد الرازق وزوجها في واقعة فيديو الاعتداء على البلوجر هدير عبد الرازقمن قبل زوجها، وذلك بعد إقرار الطرفين بالتصالح.

وتم التصالح بين الطرفين بشروط مادية ، فرضتها هدير عبد الرازق علي زوجها، وتمت الموافقة عليها.

وانهارت هدير عبد الرازق بعد التصالح بينهما في سرايا النيابة قائلة “مستاهلش كل ده”.

وجاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان وجود هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما دون مقاومة. 

وصرح مصدر مطلع أن هدير عرضت الصلح أمس أثناء احتجازها في “التخشيبة ” ولكن زوجها ومحاميه رفضوا ذلك..ليجدد زوجها الدعوة لها أمام نيابة القاهرة الجديدة بالتصالح عن محضر الضرب مقابل تنازله عن محضر السرقة ولكن رفضت هدير عبد الرازق صانعة المحتوي التصالح إلا بشروط مادية وهكذا حقوقها بعد الانفصال كاملة. 

وألقت أجهزة الأمن ، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

 

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

مواقع التواصل تشتعل وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

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