كواليس أولى جلسات طعن عمر زهران على حكم حبسه.. مرتضى منصور يدفع بغياب الأدلة القاطعة.. والمحكمة تؤجل القضية إلى 18 يونيو

في أولى جلسات الطعن المقدمة من المخرج عمر زهران أمام محكمة النقض، تواصلت الإجراءات القانونية في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.

جلسة اليوم شهدت ترافُعًا مكثفًا من هيئة الدفاع بقيادة المحامي مرتضى منصور، الذي دافع عن موكله مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وشهدت محكمة النقض اليوم أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران ضد الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.

في بداية الجلسة، تقدم المحامي مرتضى منصور، الذي يتولى الدفاع عن زهران، بمذكرة قانونية طويلة تضمنت دفوعًا متعددة، أبرزها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مؤكدًا أن الحكم المطعون فيه غير مُقنع من الناحية القانونية ويعاني من تناقضات واضحة في أقوال المبلغة.

منصور اتهم المحكمة السابقة بارتكاب خطأ في تقدير الأدلة، مشيرًا إلى غياب الأدلة القاطعة التي تدعم اتهام شاليمار شربتلي لزهران بسرقة مجوهراتها التي تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار. كما ركز الدفاع على وجود تناقضات في أقوال الشهادات المقدمة، والتي اعتبرها غير متسقة وتفتقر إلى الثبوتيات الواضحة.

من جانبها، أكدت المحكمة أنها ستأخذ كل تلك الدفوع بعين الاعتبار، لكنها قررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي في الطعن.

الرد على الادعاء

في المقابل، تقدم وكيل المدعية بالحق المدني بتأكيده على صحة الأدلة المقدمة في القضية، معتبرًا أن الاتهام لا يشوبه أي خلل قانوني. وطالب بتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة مع الشغل، استنادًا إلى حالة المتهم الصحية وكبر سنه، مشيرًا إلى أن هناك دلائل كافية تثبت تورط زهران في القضية.

وتعود القضية إلى يناير 2025، حينما أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمًا بتخفيف عقوبة زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، إضافة إلى تعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لصالح شاليمار شربتلي. وتتمحور القضية حول اتهام زهران بسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية والمجوهرات من داخل منزل شاليمار شربتلي، بما في ذلك أسورة ألماس، خاتم ألماس، ساعات فاخرة، ومصوغات ذهبية أخرى.

وتستمر محكمة النقض في النظر في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، فيما يترقب الجميع الحكم النهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في مصر، خاصة في الأوساط الفنية والإعلامية.

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