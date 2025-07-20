بعد مقتل قاتله، حكاية استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق

ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب.. الداخلية تثأر للضابط ماجد عبد الرازق الذي استشهد في عام 2019 علي يد عناصر حسم الارهابية الجناح العسكري لجماعة الإخوان في منطقة النزهة، حيث أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي اليوم الأحد استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية، وتبين أن بينهم أحمد محمد عبد الرازق غنيم الذي نفذ واقعة استشهاد النقيب ماجد عبد الرازق في منطقة النزهة عام 2019 بتخطيط من الارهابي الهارب علاء السماحي



وقالت الداخلية اليوم في بيانها: “استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد”.

وأضافت أن العنصرين لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وترصد فيتو ماذا حدث للنقيب الشهيد ماجد عبد الرازق في عام 2019 وقت استشهاده، حيث كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل حادث استهداف قوة أمنية بمنطقة النزهة أسفر عن استشهاد الضابط وسائقه وإصابة اثنين آخرين.



وأوضحت وزارة الداخلية، أنه أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون "مدونة بخط اليد" بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم، بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته.



وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردي شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة بعدة طلقات نارية، حيث توفى قائد السيارة متأثرًا بإصابته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أنه على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث، وتم تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية وقتها.

الفحص المبدئى

وكشف الفحص المبدئى في حادث النزهة، أن منفذى الواقعة كانوا بصدد تنفيذ عملية إجرامية إلا أن تواجد القوة الأمنية حال دون التنفيذ وخشية ضبطهم، فتحوا النيران صوب القوة الأمنية.



وأوضح الفحص المبدئى، أن الجناة هربوا بعد إطلاق النيران على القوة الأمنية صوب منطقة شرق القاهرة.

وأفاد مصدر مطلع، بأن النقيب ماجد عبد الرازق، رزق قبل الحادث بأسبوع بأول مولودة "ليلى"، وفور انتهاء خدمته كان في طريقة للعودة لمسكنه لرؤيتها.

معاينة مكان الاستهداف

وانتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية؛ لمعاينة مكان استهداف القوة الأمنية، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضابط والسائق، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها اللازمة حول الواقعة.



التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية أنه أثناء مرور القوة الأمنية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة فجرا، اشتبهت في سيارة، وبنزول الضابط لفحصها، بادره من في السيارة بإطلاق النار عليه.



كما كشفت المعاينة الأولية لمكان الواقعة، عن تهشم زجاج سيارة القوة الأمنية ووجود عشرات فوارغ الطلقات، وبقعة من الدماء، كما تبين من مناظرة النيابة للشهيد عن إصابته بأكثر من 5 رصاصات في أماكن متفرقة من جسده أسفرت عن استشهاده.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أن الطلقات اخترقت السيارة وأصابت القوة الأمنية.

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