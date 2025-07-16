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حوادث

سائق أتوبيس اقتحم معرض سيارات في حدائق القبة: مكنش قصدي والفرامل اختلت من إيدي فجأة

أتوبيس يقتحم معرض
أتوبيس يقتحم معرض سيارات، فيتو

استجوبت نيابة حدائق القبة سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة تسبب في إتلاف عدد من المركبات المتوقفة بمعرض سيارات وتحطيم 7 سيارات جديدة، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد الاصطدام بمعرض السيارات، مشيرا إلى أن فرامل الاتوبيس اختلت من يده فجأة فلم يستطع السيطرة عليه وارتكب الحادث.

تلقى مدير مباحث القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سائق أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة، بمعرض سيارات وإتلاف عدد من المركبات المتوقفة وتحطيم 7 سيارات جديدة.


وتم الانتقال إلى موقع الحادث وبالفحص تبين من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة أن الحادث وقع في أثناء سير الأتوبيس بسرعة كبيرة الأمر الذي دفعه إلى اقتحام المعرض وتحطيم 7 عربيات كانت أمامه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة حدائق القبة مباحث القاهرة مدير مباحث القاهرة غرفة عمليات النجدة

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