أخبار الفن اليوم.. والد حفيدة أم كلثوم يرد على تصريحات مدحت العدل.. تامر حسني يطرح ألبومه الجديد لينا معاد.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة وكانت كالآتي:

كشف الفنان خالد سليم، خلال لقائه وزوجته خيرية هشام، ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدِّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، عن تجربة مؤلمة مرَّ بها بعد إصابته بورم على الأحبال الصوتية، خضع على إثره لجراحة أثرت في شكله ووزنه بشكل كبير، ما جعله عرضة للتنمر، ليس فقط من الغرباء بل من أقرب الناس إليه.

رد نبيل المرسي والد سناء حفيدة أم كلثوم علي تصريحات مدحت العدل المثيرة التي أدلى بها عن حفيدة كوكب الشرق والتي أثارت جدلًا كبيرًا.

دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، وذلك في ضوء القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2315 لسنة 2025 بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة.

سكارليت جوهانسون ، تجاوزت إيرادات فيلم "JURASSIC WORLD: REBIRTH"، حاجز 530 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر حول العالم.

طرحت الفنانة نسمة محجوب البوم " UNPLUGGED"، وألبومها الجديد يحتوي على مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، ألبومه الجديد "لينا معاد"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة، حيث يتضمن الألبوم 15 أغنية متنوعة.

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة "سماوي"، وذلك خلال لقاء جمع محمد رشاد، رئيس الاتحاد، وأحمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لمنصة "سماوي"، أمس الإثنين الموافق 14 يوليو 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعرفة ودعم صناعة النشر العربي.

تستعد الفنانة علياء صبحي، لطرح أغنية “يا ابن اللذينا” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة.

علمت فيتو أن الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب مستقرة عما كان عليه منذ دخوله غرفة العناية المركزة، ومن المقرر أن يخرج لغرفة عادية خلال الأيام المقبلة.ط

في تطور لافت في النزاع بين شركة الترفيه العملاقة HYBE والرئيسة التنفيذية السابقة لشركتها الفرعية ADOR، مين هي جين، برأت الشرطة الكورية مين هي جين من تهم خيانة الأمانة المهنية التي رفعتها HYBE ضدها.

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إن دورة العام الجاري كانت أصعب من العامين الماضيين، مضيفا: "كان لدينا حلم ان المهرجان يمتد للمحافظات وبعد مجهود كبير من الجميع والتعاون مع هيئة قصور الثقافة تحقق الحلم".

أكد الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري أن ميزانية المهرجان لا تتعدى الـ 4 ملايين جنيه، في حين أن ما كان يحتاجه المهرجان لتقديم الفعاليات في المحافظات فقط يصل إلى 40 مليون جنيه.

غادرت المطربة الشعبية رحمة محسن المستشفى بعد إجراء جراحة سريعة بالمعدة، حيث تعرض لازمة صحية مفاجئة بعد إحيائها عدد من الحفلات بمنطقة الساحل الشمالي.

أعلنت اللجنة المسئولة عن جائزة الإيمي رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائزها، في نسختها الـ ٧٧، والمقرر إقامتها ١٤ سبتمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.