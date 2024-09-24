الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رسميا، سكارليت جوهانسون منتجة منفذة لفيلم ThunderBolts

ThunderBolts، فيتو
ThunderBolts، فيتو

 ذكرت تقارير صحفية، إن شركة مارفل عنيت بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية TheSentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

 

وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، TheSentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه  على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، إلا أنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونا حازما، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

Image

مارفل تكشف عن موعد عرض فيلم Thunderbolts

وأعلنت  الممثلة فلورنس بيو، أنها بدأت رسميا  تصوير، فيلم مارفل المنتظر ThunderBolts.

فيما كشفت استديوهات مارڤل بشكل رسمي، عن موعد طرح فيلم Thunderbolts، في صالات السينما.

وحددت استديوهات مارفل، تاريخ ٥ مايو، من عام ٢٠٢٥، موعدا لطرح فيلم Thunderbolts.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أبطال خارقين جدد في فيلم Thunderbolts اخبار سكارليت جوهانسون سكارليت جوهانسن سكارليت جوهانسن عالم مارفل مارفل

مواد متعلقة

مسلسل مارفل Agatha All Along الأكثر شهرة على الإنترنت

شاهد العرض العالمي لمسلسل مارفل الجديد Agatha All Along (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

كارثة جديدة تنتظر «النهضة الإثيوبي»، مستشار باليونسيف: تهديدات خطيرة لسدود السودان

زغلول صيام يكتب: هل تغير وزير الشباب بعد التعديل الوزاري؟! وهل هناك رقابة على اتحاد الكرة والرابطة؟!

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

11 جنيهًا ارتفاعًا في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 24 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية