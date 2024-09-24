رسميا، سكارليت جوهانسون منتجة منفذة لفيلم ThunderBolts

ذكرت تقارير صحفية، إن شركة مارفل عنيت بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية TheSentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، TheSentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، إلا أنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونا حازما، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

مارفل تكشف عن موعد عرض فيلم Thunderbolts

وأعلنت الممثلة فلورنس بيو، أنها بدأت رسميا تصوير، فيلم مارفل المنتظر ThunderBolts.

فيما كشفت استديوهات مارڤل بشكل رسمي، عن موعد طرح فيلم Thunderbolts، في صالات السينما.

وحددت استديوهات مارفل، تاريخ ٥ مايو، من عام ٢٠٢٥، موعدا لطرح فيلم Thunderbolts.