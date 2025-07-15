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ثقافة وفنون

مدير "القومي للمسرح": ميزانية المهرجان لا تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه

مؤتمر المهرجان القومي
مؤتمر المهرجان القومي للمسرح، فيتو

أكد الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري أن ميزانية المهرجان لا تتعدى الـ 4 ملايين جنيه، في حين أن ما كان يحتاجه المهرجان لتقديم الفعاليات في المحافظات فقط يصل إلى 40 مليون جنيه. 

مدير المهرجان القومي للمسرح  

وأوضح "عبده" أنه بغير دعم المحافظين في المحافظات التي شهدت فعاليات المهرجان القومي للمسرح لم يكن لتحدث هذه الفعاليات، مشيدا أيضا بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان وتعاونها مع المهرجان لتقديم هذه الفعاليات بالمحافظات. 

مؤتمر المهرجان القومي للمسرح المصري 

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور عاطف عوض عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، وغيرهم. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

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