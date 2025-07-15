القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الإيمي في نسختها الـ 77

أعلنت اللجنة المسئولة عن جائزة الإيمي رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائزها، في نسختها الـ ٧٧، والمقرر إقامتها ١٤ سبتمبر المقبل.

وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:ـ

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير: ـ

كولين فاريل [ The Penguin ]

براين تيري هنري [ Dope Thief ]

كوبر كوخ [ Monsters ]

جيك جيلينهال [ Presumed Innocent ]

ستيفين جراهام [ Adolescence ]

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير: -

كيت بلانشيت [ Disclaimer ]

ميجان فاهي [ Sirens ]

رشيدا جونز [ Black Mirror ]

كريستن ميليوتي [ The Penguin ]

ميشيل ويليامز [ Dying for Sex ]

أفضل مسلسل قصير: -

[ Adolescence ]

[ Black Mirror ]

[ The Penguin ]

[ Monsters ]

[ Dying For Sex ]

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي: -

أوزو أدوبا [ The Residence ]

كريستين بيل [ Nobody Wants This ]

كوينتا برونسون [ Abbott Elementary ]

ايو ايديبري [ The Bear ]

جين سمارت [ Hacks ]

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:ـ

آدم برودي [ Nobody Wants This ]

سيث روغين [ The Studio ] - جيسون سيغيل [ Shrinking ]

مارتن شورت [ Only Murders in the [ Building -

جيريمي الين وايت [ The Bear ]

أفضل مسلسل كوميدي: -

[ Abbott Elementary ]

[ The Bear]

[ Hacks ]

[ Nobody Wants This ]

[ Only Murders In The Building ]

[ Shrinking ]

[ The Studio ]

[ What We Do In The Shadows ]

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: -

ستيرلنج براون [ Paradise ]

جاري أولدمان [ Slow Horses ]

بيدرو باسكال [ The Last of Us ]

آدم سكوت [ Severance ]

نوح وايل [ The Pitt ]

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: -

كاثي بيتس [ Matlock ]

شارون هورجان [ Bad Sisters ]

بريت لوير [ Severance ]

بيلا رامزي [ The Last of Us ]

كيري راسل [ The Diplomat ]

أفضل مسلسل درامي: -

[ Andor ]

[ The Diplomat ]

[ The Last Of Us ]

[ Paradise ]

[ The Pitt ]

[ Severance ]

[ Slow Horses ]

[ The White Lotus ]

أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي: -

أوليفيا كولمان [ The Bear ]

جيمي لي كيرتس [ The Bear ]

سينثيا إيريفو [ Poker Face ]

جوليان نيكولسون [ Hacks ]

روبي هوفمان [ Hacks ]

زوي كرافيتز [ The Studio ]

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل قصير أو فلم تلفزيوني: -

خافيير بارديم [ Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ]

بيل كامب [ Presumed Innocent ]

أوين كوبر [ Adolescence ]

روب ديلايني [ Dying for Sex ]

بيتر سارسجارد [ Presumed Innocent ]

أشلي والترز [ Adolescence ]

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل درامي: -

باتريشا اركيت [ Severance ]

كاري كون [ The White Lotus ]

كاثرين لاناسا [ The Pitt ]

جوليان نيكولسون [ Paradise ]

باركر بوساي [ The White Lotus ]

ناتاشا روثويل [ The White Lotus ]

إيمي لو وود [ The White Lotus ]

أفضل ضيق شرف في مسلسل كوميدي:

جون بيرنثال [ The Bear ]

برايان كرانستون [ The Studio ]

ديف فرانكو [ The Studio ]

رون هاورد [ The Studio]

أنثوني ماكي [ The Studio ]

مارتن سكورسيزي [ The Studio ]

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: ـ

ديردري أوكونور [ The Penguin ]

ارين دوهيرتي [ Adolescence ]

روث نيجا [ Presumed Innocent ]

كلوي سيفاني [ Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ]

جيني سلايت [ Dying for Sex ]

كريستن تيماركو [ Adolescence ]

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل كوميدي: -

ليزا كولون زاياس [ The Bear ]

هانا اينبندر [ Hacks ]

كاثرين هان [ The Studio ]

جانيل جيمس [ Abbott Elementary ]

كاثرين اوهارا [ The Studio ]

شيريل لي رالف [ Abbott Elementary ]

جيسيكا ويليامز [ Shrinking ]

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل كوميدي: -

ايبون موس باتراش [ The Bear ]

اكي بارينهولتز [ The Studio ]

هاريسون فورد [ Shrinking ]

مايكل أوري [ Shrinking ]

بوين يانج [ Saturday Night Live ]

كولمان دومينجو [ The Four Seasons ]

جيف هيلر [ Somebody Somewhere ]

أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي: -

جاين الكساندر [ Severance ]

جويندولين كريستي [ Severance ]

كايتلن ديفر [ The Last of Us ]

كاثرين اوهارا [ The Last of Us]

شيري جونز [ The Handmaid’s Tale ]

ميريت ويفير [ Severance ]

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل درامي: -

والتون جوجينز [ The White Lotus ]

جيسون ايزاكس [ The White Lotus ]

سام روكويل [ The White Lotus ]

تراميل تيلمان [ Severance ]

جون توتورو [ Severance ]

جيمس مارسدين [ Paradise ]

زاك شيري [ Severance ]

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