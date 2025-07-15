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ثقافة وفنون

خالد سليم: أقرب الناس شمتوا في بعد مرضي وكلامهم كان جارح ومؤذي بجد

الفنان خالد سليم،
الفنان خالد سليم، فيتو

كشف الفنان خالد سليم، خلال لقائه وزوجته خيرية هشام، ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدِّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، عن تجربة مؤلمة مرَّ بها بعد إصابته بورم على الأحبال الصوتية، خضع على إثره لجراحة أثرت في شكله ووزنه بشكل كبير، ما جعله عرضة للتنمر، ليس فقط من الغرباء بل من أقرب الناس إليه.

 

خالد سليم: اتخيلت إني هلاقي دعم لقيت شماتة من ناس كنت فاكرهم أصحاب

وقال خالد سليم بأسى: "اللي وجعني مش بس المرض أو زيادة الوزن، لكن ردود أفعال ناس كنت بحسبهم قريبين، أظهروا شماتة واضحة لما شكلي اتغير".

 

وأشار إلى أنه شعر بالخيانة النفسية من أصدقاء كان يعتبرهم مقربين، قائلًا: "الكلام اللي سمعته منهم ما كانش هزار، كان جارح ومؤذي بجد".

 

خالد سليم: تعرضت للتنمر على المسرح.. وسط حفلة عيد ميلاد

وروى سليم واقعة مؤلمة تعرض لها في مناسبة عامة، قائلًا: "كنت في حفل عيد ميلاد، واضطريت أطلع المسرح، وبدأت التعليقات الجارحة عن وزني من بعض الحضور.. كانت لحظة صعبة جدًّا".

 

خالد سليم: مش بس المعارف حتى بعض الجمهور شارك في الأذى النفسي

وأكد خالد أن التنمر لم يأت فقط من دائرة معارفه، بل امتد إلى تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المتابعين، ما ضاعف من ألمه النفسي.

 

وتابع: "كنت بقرأ تعليقات الناس.. وبدل ما ألاقي تعاطف، لقيت سخرية واستهزاء..المشكلة ما كانتش في وزني.. كانت في إحساسي إني لوحدي".

 

وأوضح خالد سليم، أن التأثير الأكبر لم يكن بدنيًا، بل نفسيًا، وقال:"أنا ما كنتش زعلان من وزني، كنت زعلان من الإحساس إن أقرب الناس مش في ضهري.. حسيت إني لوحدي في وقت كنت محتاج فيه أي كلمة طيبة".

 

خالد سليم: خيرية هشام.. الدعم اللي ما غابش

ولفت:"رغم كل اللي مريت به زوجتي خيرية هشام كانت إلى جواري، تؤازرني وتدعمني، لتبقى نموذجًا للرفيقة الحقيقية في لحظات الانكسار".

ووجه الفنان خالد سليم، رسالة للناس: "اتكلموا برحمة.. الكلمة ممكن تقتل أو تعيش حد من تاني".

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