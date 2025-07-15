تطورات الحالة الصحية لرحمة محسن بعد دخولها المستشفى

غادرت المطربة الشعبية رحمة محسن المستشفى بعد إجراء جراحة سريعة بالمعدة، حيث تعرض لازمة صحية مفاجئة بعد إحيائها عدد من الحفلات بمنطقة الساحل الشمالي.

وكشف مصدر مقرب من رحمة أن حالتها الصحية مستقرة للغاية، كما أن تلك الجراحة كانت نتيجة تبعات عملية النحت التي خضعت لها منذ فترة قصيرة.

وأضاف المصدر أن رحمة سوف تواصل نشاطها الفني خلال وقت قريب بعد تماثلها للشفاء، حيث تقضي حاليا فترة من النقاهة.

المطربة رحمة محسن هي مطربة تتميز بغناء الطابع الشعبي وقدمت الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، وهي أيضا صاحبة تريند مفاتيح قلبك معايا الذي أثار تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وحقق أرقاما جيدة على يوتيوب.

ومن أبرز أعمال رحمة محسن أيضا، أغنية “أهلا أصحابي الواطيين”، “نمت كتير دمعتي في عيني”، “الحق مش عليك” وتعد أيضا أغنية “كاس الوجع” من أبرز أعمالها.

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