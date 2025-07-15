الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خالد سليم يكشف قصة تعارفه على زوجته خيرية ويكشف سبب بكائه لحظة كتب الكتاب

خالد سليم وزوجته،
خالد سليم وزوجته، فيتو

حل الفنان خالد سليم ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، برفقة زوجته خيرية هشام، حيث قدَّما للجمهور واحدة من أجمل القصص الرومانسية التي جمعت بين الصدفة، والإعجاب، والمشاعر الصادقة.

 

من عيد شم النسيم بدأت الحكاية.. و"عيد ميلاد" كتب البداية

وروى خالد تفاصيل أول لقاء جمعه بخيرية، قائلًا: "كنت مسافر مع أصدقائي للاحتفال بعيد شم النسيم، وهناك قابلت الفنان إيهاب توفيق، فتوجهت لتحيته، وكانت خيرية موجودة ضمن المجموعة، فتعرَّفت عليها".

 

وأضاف: "بعدها بشهر، دُعيت إلى حفل عيد ميلاد، وصادفتها هناك مجددًا، وتحدثنا قليلًا، ومن هنا بدأت القصة".

 

وتذكرت خيرية هشام زوجة خالد سليم، تفاصيل اللقاء الأول بطرافة، قائلة: "أول مرة شفت فيها خالد، قلت للقاء الخميسي: خالد سليم احلو أوي".

وتابعت: "في عيد الميلاد لما اتكلمنا وأخذت رقمه، لقيته برايفت نمبر، وكنت بهزر واتصلت بيه، ولما رد قال: “أيوه يا خيرية”، استغربت وسألته: “عرفت إزاي؟”، قال لي: “الرقم ده ما حدش يعرفه غير العيلة”.

 

دموع خالد في لحظة عقد القران: "الموقف كان مؤثر وله رهبة خاصة" 

ولم ينسَ خالد سليم لحظة عقد قرانه على خيرية، حيث كشف قائلًا: "في يوم كتب الكتاب بكيت، لأن الموقف وقتها كان مؤثر وله رهبة خاصة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد سليم الفنان خالد سليم زوجة خالد سليم خيرية هشام برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

مواد متعلقة

خالد سليم يفاجئ زوجته في اليونان: الحب ما بينتهيش بعد الجواز (فيديو)

خالد سليم وزوجته ضيفا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

خالد سليم يطرح أغنية سنجل جديدة قريبا

الأكثر قراءة

عجن 7 عربيات، سائق أتوبيس نقل جماعي يقتحم معرض سيارات بحدائق القبة (صور)

تصادم مروع بين 4 سيارات بكوبري قناة السويس بالإسكندرية وتوقف الحركة المرورية (صور)

سقوط سيارة بمصرف عزبة مصباح بالغربية ووقوع قتلى ومصابين (صور)

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ما مصير عقود الـ59 عاما؟

طن السلفات يتراجع 1249 جنيها، أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الثلاثاء

أحزاب تكتل "يهدوت هتوراة" الحريدي تعلن الانسحاب من حكومة نتنياهو

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية