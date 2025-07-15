خالد سليم يكشف قصة تعارفه على زوجته خيرية ويكشف سبب بكائه لحظة كتب الكتاب

حل الفنان خالد سليم ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، برفقة زوجته خيرية هشام، حيث قدَّما للجمهور واحدة من أجمل القصص الرومانسية التي جمعت بين الصدفة، والإعجاب، والمشاعر الصادقة.

من عيد شم النسيم بدأت الحكاية.. و"عيد ميلاد" كتب البداية

وروى خالد تفاصيل أول لقاء جمعه بخيرية، قائلًا: "كنت مسافر مع أصدقائي للاحتفال بعيد شم النسيم، وهناك قابلت الفنان إيهاب توفيق، فتوجهت لتحيته، وكانت خيرية موجودة ضمن المجموعة، فتعرَّفت عليها".

وأضاف: "بعدها بشهر، دُعيت إلى حفل عيد ميلاد، وصادفتها هناك مجددًا، وتحدثنا قليلًا، ومن هنا بدأت القصة".

وتذكرت خيرية هشام زوجة خالد سليم، تفاصيل اللقاء الأول بطرافة، قائلة: "أول مرة شفت فيها خالد، قلت للقاء الخميسي: خالد سليم احلو أوي".

وتابعت: "في عيد الميلاد لما اتكلمنا وأخذت رقمه، لقيته برايفت نمبر، وكنت بهزر واتصلت بيه، ولما رد قال: “أيوه يا خيرية”، استغربت وسألته: “عرفت إزاي؟”، قال لي: “الرقم ده ما حدش يعرفه غير العيلة”.

دموع خالد في لحظة عقد القران: "الموقف كان مؤثر وله رهبة خاصة"

ولم ينسَ خالد سليم لحظة عقد قرانه على خيرية، حيث كشف قائلًا: "في يوم كتب الكتاب بكيت، لأن الموقف وقتها كان مؤثر وله رهبة خاصة".

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