تخيلوا لما حفيدة أم كلثوم تتحجب، تصريحات مدحت العدل تثير الجدل

أثار السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، حالة من الجدل، بعد أن أدلى ببعض التصريحات الإعلامية عن حفيدة أم كلثوم خلال حفل افتتاح المقر الجديد للجمعية.

السيناريست مدحت العدل

وقال العدل إنه في أحد الأيام تواصل مع حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، بعد مشاهدتها في برنامج “ذا فويس”، وطلب منها العمل معه إلا أنه فوجئ بابتعادها عن الغناء وارتداء الحجاب.

وعبر مدحت عن غضبه تجاه ما فعلته حفيدة أم كلثوم حيث قال:" تخيلوا لما حفيدة أم كلثوم تتحجب؟!.. شوفوا أم كلثوم كانت فين وحفيدتها فين؟!"

وتسببت تصريحات السيناريست مدحت العدل في حالة من الغضب بين بعض المتابعين الذين وجهوا له الانتقادات عبر تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة.

ومن جانبه كشف مدحت العدل المعنى مما قاله حول ارتداء حفيدة أم كلثوم الحجاب، حيث أكد أنه ليس معترضًا على ارتدائها الحجاب لأن ذلك الأمر حرية شخصية، لكن اعتراضه على تحريمها للغناء، كما أنه لا يجد تعارضا بين الحجاب والغناء أو الفن بشكل عام.

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