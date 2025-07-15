أبرزهن هذا الثلاثي، نجمات ظهرن في بروموهات ألبوم تامر حسني الجديد

أطلق تامر حسني، 4 بروموهات فيديو كليب من أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم “لينا معاد” المقرر طرحه الليلة.

وظهر في ٣ من هذه البروموهات عدد من النجمات أبرزهن:

الفنانة الشابة آية سليم

ظهرت الفنانة الشابة آية سليم في برومو أغنية “حبك لو غلطة”، وهي فنانة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، من أبرزها مسلسل “وبينا ميعاد” بجزئيه، حيث قدمت شخصية “أروى” ابنة الفنانة شيرين رضا.

كما شاركت آية في أعمال فنية عديدة أخرى منها أزمة منتصف العمر، وورق التوت، والبرنس، وفيلم 30 مارس، ما جعلها من الوجوه الواعدة في الساحة الفنية.

وعلقت آية عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت “في حاجات بنفضل نحلم بيها من وإحنا صغيرين ونفضل نحبها، ونستنى اللحظة اللي نقرب منها.. النهاردة أقدر أقول إن “حلم الطفولة” اتحقق.. صورت كليب حبك لو غلطة مع تيموووو.. اللي كنت بحبه من زمان وصوره كانت متعلقة في أوضتي.. ولحد النهاردة واللي طول عمري كان نفسي أقف قدامه.. مبسوطة جدًا وممتنة على التجربة دي… شكرًا من قلبي استنوا بكرا كليب “حبك لو غلطة” من ألبوم لينا ميعاد”.

جنا الأشقر

أما الفنانة الشابة جنا الأشقر، فظهرت في برومو أغنية “لينا معاد”، وهي التي تألقت من قبل في مسلسل “وتر حساس” بشخصية “ليلى”، شقيقة صبا مبارك ضمن أحداث العمل، ونالت عن دورها استحسان الجمهور والنقاد.



قمر

وفي برومو أغنية “الأنوثة الطاغية”، ظهرت المغنية اللبنانية قمر، والتي سبق وقدمت عددًا من الأغاني الناجحة، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية مثل حصل خير وحملة فرعون، وعلقت قمر على مشاركتها مع تامر حسني في “الأنوثة الطاغية” عبر حسابها على انستجرام حيث كتبت “أنوثتي الطاغية مع الفنان الجميل تامر حسني.. في كليب خيال أشبه لفيلم سينما قصير.. أجمل تامر فالدنيا.. استنوا كليب الأنوثة الطاغية من ألبوم لينا معاد بكرا بإذن الله”.

ألبوم تامر حسني الجديد لينا ميعاد

وكان تامر حسني، قد طرح برومو فيديو كليب لينا ميعاد والأنوثة طاغية والاحتياج وحش وحبك لو كان غلطة.

كما أن تامر حسني عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركة الكينج محمد منير في أغنية “الذوق العالي” ضمن ألبومه الجديد.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلًا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي.

وتابع: "غنائي مع الـ King محمد منير بمنزلة جايزة كبيرة لمشواري الفني… بحبك يا منير".

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