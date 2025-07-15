الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرزهن هذا الثلاثي، نجمات ظهرن في بروموهات ألبوم تامر حسني الجديد

تامر حسنى وقمر، فيتو
تامر حسنى وقمر، فيتو

أطلق  تامر حسني، 4 بروموهات فيديو كليب من أحدث ألبوماته الغنائية  الذي يحمل اسم “لينا معاد” المقرر طرحه الليلة.

وظهر في ٣ من هذه البروموهات عدد من النجمات أبرزهن:  

الفنانة الشابة آية سليم 

ظهرت الفنانة الشابة آية سليم في برومو أغنية “حبك لو غلطة”، وهي فنانة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، من أبرزها مسلسل “وبينا ميعاد” بجزئيه، حيث قدمت شخصية “أروى” ابنة الفنانة شيرين رضا. 

كما شاركت آية في أعمال فنية عديدة أخرى منها أزمة منتصف العمر، وورق التوت، والبرنس، وفيلم 30 مارس، ما جعلها من الوجوه الواعدة في الساحة الفنية.  

وعلقت آية عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت “في حاجات بنفضل نحلم بيها من وإحنا صغيرين ونفضل نحبها، ونستنى اللحظة اللي نقرب منها.. النهاردة أقدر أقول إن “حلم الطفولة” اتحقق.. صورت كليب حبك لو غلطة مع تيموووو.. اللي كنت بحبه من زمان وصوره كانت متعلقة في أوضتي.. ولحد النهاردة واللي طول عمري كان نفسي أقف قدامه.. مبسوطة جدًا وممتنة على التجربة دي… شكرًا من قلبي استنوا بكرا كليب “حبك لو غلطة” من ألبوم لينا ميعاد”.

 

جنا الأشقر 

 أما الفنانة الشابة جنا الأشقر، فظهرت في برومو أغنية “لينا معاد”، وهي التي تألقت من قبل في مسلسل “وتر حساس” بشخصية “ليلى”، شقيقة صبا مبارك ضمن أحداث العمل، ونالت عن دورها استحسان الجمهور والنقاد. 
 

 

قمر 

وفي برومو أغنية “الأنوثة الطاغية”، ظهرت المغنية اللبنانية قمر، والتي سبق وقدمت عددًا من الأغاني الناجحة، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية مثل حصل خير وحملة فرعون، وعلقت قمر على مشاركتها مع تامر حسني في “الأنوثة الطاغية” عبر حسابها على انستجرام حيث كتبت “أنوثتي الطاغية مع الفنان الجميل تامر حسني.. في كليب خيال أشبه لفيلم سينما قصير.. أجمل تامر فالدنيا.. استنوا كليب الأنوثة الطاغية من ألبوم لينا معاد بكرا بإذن الله”.

 

ألبوم تامر حسني الجديد لينا ميعاد

وكان تامر حسني، قد طرح برومو فيديو كليب لينا ميعاد والأنوثة طاغية والاحتياج وحش وحبك لو كان غلطة. 

كما أن تامر حسني عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركة الكينج محمد منير في أغنية “الذوق العالي” ضمن ألبومه الجديد. 

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلًا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي.

وتابع: "غنائي مع الـ King محمد منير بمنزلة جايزة كبيرة لمشواري الفني… بحبك يا منير". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم تامر حسني اللبنانية قمر تامر حسني وبينا ميعاد وتر حساس ألبوم لينا معاد

مواد متعلقة

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 36، نهى تعترف بحبها لحرب

بعد رحيله.. سامح عبد العزيز دخل عالم الإخراج من بوابة البرامج التلفزيونية.. «درس خصوصي» أول أعماله السينمائية.. له بصمة في عالم أفلام «اليوم الواحد».. ووفاته المفاجئة تتسبب في صدمة للوسط الفني

مسلسل آسر الحلقة 70، هروب راغب من السجن

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 35، حرب يكتشف خيانة زوجته

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

"عمل إرهابي بغيض"، الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية

قبل إعادة فتحه، كامل الوزير يتفقد الطريق الإقليمى بالمنوفية

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بسفاجا وأسيوط

أول تحرك برلمانى في واقعة وفاة 4 أطفال أشقاء بالمنيا

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز عمل فتحات تهوية في المقابر لخروج الروائح؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية