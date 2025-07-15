رسميا، تامر حسني يطرح ألبومه الجديد "لينا معاد"

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، ألبومه الجديد "لينا معاد"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة، حيث يتضمن الألبوم 15 أغنية متنوعة.

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون".





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