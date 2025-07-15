الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات فيلم Jurassic World: Rebirth تتجاوز 530 مليون دولار عالميا

Jurassic، فيتو
Jurassic، فيتو

سكارليت جوهانسون، تجاوزت إيرادات فيلم "JURASSIC WORLD: REBIRTH"، حاجز 530 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر حول العالم.

وطرحت شركة Universal Pictures،رسميا فيلم JURASSIC WORLD: REBIRTH’، في صالات السينما، بتاريخ ٣ يوليو.

 

فيلم Jurassic World: Rebirth

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن فيلم النجمة سكارليت جوهانسون  Jurassic World: Rebirth، بلغت ميزانيته 180 مليون دولار أمريكي. 

Image

وطرح مؤخرا بوستر دعائي، لفيلم المخرج جاريث إدواردز، Jurassic World: Rebirth، الذي عرض في صالات السينما بتاريخ 3 يوليو ٢٠٢٥.

 

Image

وظهرت بطلة فيلم Jurassic World: Rebirth، سكارليت جوهانسون، منفردة على البوستر، وهي تحمل بندقية مخدرة كبيرة، وتنظر بترقب إلي جانبها.

Image
Image

أبطال فيلم Jurassic World Rebirth

 وتتشارك  الممثلة سكارليت جوهانسون، في فيلم Jurassic World Rebirth،مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي، ويتولي مهمة الإخراج جاريث إدواردز.

Image

قصة فيلم  Jurassic World Rebirth

وتجري أحداث فيلم Jurassic World Rebirth، بعد خمس سنوات من نهاية Jurassic World Dominion، حيث أثبتت بيئة الكوكب أنها غير صالحة إلى حد كبير لعيش الديناصورات المتبقية، والموجودة الآن في بيئات استوائية معزولة، تشبه المناخات التي ازدهرت فيها سابقًا ثلاثة من أضخم الكائنات في هذا النظام البيئي تحمل مفتاح تطوير دواء يقدم فوائد إعجازية لإنقاذ حياة البشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Jurassic Jurassic World Dominion Jurassic World Rebirth تفاصيل فيلم Jurassic World Rebirth

مواد متعلقة

“Jurassic World Rebirth” يحقق 55.8 مليون دولار في 48 ساعة

مشهد جديد من فيلم سكارليت جوهانسن Jurassic World Rebirth

الأكثر قراءة

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

"عمل إرهابي بغيض"، الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية

قبل إعادة فتحه، كامل الوزير يتفقد الطريق الإقليمى بالمنوفية

قرارات جديدة من البنك المركزى حول مواعيد العمل وحدود السحب

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

الزمالك يكشف سبب عدم إعلان صفقة أحمد ربيع

خدمات

المزيد

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

هل يجوز عمل فتحات تهوية في المقابر لخروج الروائح؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية