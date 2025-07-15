إيرادات فيلم Jurassic World: Rebirth تتجاوز 530 مليون دولار عالميا

سكارليت جوهانسون ، تجاوزت إيرادات فيلم "JURASSIC WORLD: REBIRTH"، حاجز 530 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر حول العالم.

وطرحت شركة Universal Pictures،رسميا فيلم JURASSIC WORLD: REBIRTH’، في صالات السينما، بتاريخ ٣ يوليو.

فيلم Jurassic World: Rebirth

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن فيلم النجمة سكارليت جوهانسون Jurassic World: Rebirth، بلغت ميزانيته 180 مليون دولار أمريكي.

وطرح مؤخرا بوستر دعائي، لفيلم المخرج جاريث إدواردز، Jurassic World: Rebirth، الذي عرض في صالات السينما بتاريخ 3 يوليو ٢٠٢٥.

وظهرت بطلة فيلم Jurassic World: Rebirth، سكارليت جوهانسون، منفردة على البوستر، وهي تحمل بندقية مخدرة كبيرة، وتنظر بترقب إلي جانبها.

أبطال فيلم Jurassic World Rebirth

وتتشارك الممثلة سكارليت جوهانسون، في فيلم Jurassic World Rebirth،مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي، ويتولي مهمة الإخراج جاريث إدواردز.

قصة فيلم Jurassic World Rebirth

وتجري أحداث فيلم Jurassic World Rebirth، بعد خمس سنوات من نهاية Jurassic World Dominion، حيث أثبتت بيئة الكوكب أنها غير صالحة إلى حد كبير لعيش الديناصورات المتبقية، والموجودة الآن في بيئات استوائية معزولة، تشبه المناخات التي ازدهرت فيها سابقًا ثلاثة من أضخم الكائنات في هذا النظام البيئي تحمل مفتاح تطوير دواء يقدم فوائد إعجازية لإنقاذ حياة البشر.

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