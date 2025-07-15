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ثقافة وفنون

اكتشفها تامر حسني، تفاصيل أغنية علياء صبحي الجديدة "يا ابن اللذينا"

المطربة علياء صبحي،
المطربة علياء صبحي، فيتو

تستعد الفنانة علياء صبحي، لطرح أغنية “يا ابن اللذينا” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة. 

أغنية علياء صبحي الجديدة 

 أغنية علياء صبحي من كلمات أدهم معتز، ومن ألحان تيام علي وتوزيع موسيقي يوسف حسين. 

علياء صبحي اشتهرت من خلال النجم تامر حسني، حيث أنها غنت معه أغنية “اطمن” من ألبوم “اختارت صح” في عام 2010. 

كما شاركت علياء صبحي أيضا في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “سيد الناس” مع عمرو سعد. 

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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