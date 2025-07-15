تبرئة الرئيسة السابقة لـ ADOR مين هي جين من تهم خيانة الأمانة وتورط فرقة NewJeans

في تطور لافت في النزاع بين شركة الترفيه العملاقة HYBE والرئيسة التنفيذية السابقة لشركتها الفرعية ADOR، مين هي جين، برأت الشرطة الكورية مين هي جين من تهم خيانة الأمانة المهنية التي رفعتها HYBE ضدها.

وجاء القرار الصادر عن مركز شرطة يونغسان في سول يوم 15 يوليو، ليخلص إلى عدم وجود اشتباه في ارتكاب جريمة، وبالتالي عدم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

تفاصيل قرار الشرطة وبيان مين هي جين

بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، أعلن مركز شرطة يونغسان عن قراره بعدم إحالة مين هي جين إلى النيابة العامة، مؤكدًا عدم وجود "أي شبهة جنائية" في التهم الموجهة إليها.

وعقب هذا القرار، أصدر ممثل عن مين هي جين بيانًا رسميًا جاء فيه: "بعد أكثر من عام من تحقيقات الشرطة، تم التأكد من عدم وجود أي مخالفة قانونية من جانب الرئيسة التنفيذية السابقة، مين هي جين، فيما يتعلق بهذه التهم. نُبلغكم اليوم (15 يوليو) أن الشرطة قررت عدم إحالة القضيتين اللتين أبلغت عنهما شركة HYBE إلى النيابة العامة، مستنتجةً عدم وجود 'أي شبهة جنائية'".

اعتراض HYBE واستعدادها للطعن

في المقابل، لم تقبل شركة HYBE بقرار الشرطة، وأصدرت بيانًا أكدت فيه عزمها على تقديم اعتراض فوري إلى النيابة العامة اليوم.

وجاء في بيان HYBE: "فيما يتعلق بقضية خيانة الأمانة المهنية التي رفعتها شركة HYBE العام الماضي ضد الرئيس التنفيذي السابق مين هي جين وآخرين، والتي تقرر عدم إحالتها إلى النيابة العامة، تُخطط شركتنا لتقديم اعتراض فوري إلى النيابة العامة اليوم."

وأشارت HYBE في بيانها إلى "تطورات جديدة" طرأت منذ بدء التحقيق، مثل إعلان عضوات فرقة الكيبوب NewJeans (الوكالة التابعة لـ ADOR) عن إنهاء عقودهن.

كما لفتت الشركة إلى "أدلة جديدة" قُدمت في إجراءات المحكمة ذات الصلة، مشددة على أن محكمة الاستئناف (محكمة سيول العليا) التي نظرت في الأمر القضائي "نظرت بجدية بالغة في تصرفات الرئيس التنفيذي السابق مين هي جين" وقررت أن مين هي جين "في وضع يُهدم عمدًا الهيكل المتكامل الذي كان أساس العقد الحصري". وبناءً على ذلك، تعتزم HYBE الطعن في قرار عدم توجيه الاتهام من خلال إجراءات الاعتراض.

قضايا أخرى ونتائج التحقيقات

كما تناول بيان HYBE قضايا أخرى تتعلق بالنزاع بين الطرفين، حيث أوضح أن الشكاوى التي رفعتها مين هي جين وآخرون في يوليو الماضي ضد خمسة أعضاء من إدارة HYBE بتهمة خيانة الأمانة المهنية وانتهاك قانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات (التشهير)، قد أسفرت أيضًا عن قرار بعدم إحالتها إلى النيابة العامة.

وخلصت السلطات إلى أن ادعاءات HYBE "لا يُنظر إليها بسهولة على أنها كاذبة"، و"لا يبدو أنها قُدمت بقصد التشهير، لأنها تتعلق بالمصلحة العامة"، وأن "محادثات KakaoTalk تم الحصول عليها من خلال سلطة شرعية أثناء عملية التدقيق".

وأضافت HYBE أن جميع الشكاوى والاتهامات "العشوائية" التي رفعتها مين هي جين وشركاؤها ضد HYBE والشركات التابعة لها، قد أسفرت أيضًا عن قرارات بعدم إحالتها إلى النيابة العامة أو رُفضت. وشمل ذلك قضايا اتهمت فيها مين هي جين إدارة BELIFT LAB ومديريها الإبداعيين بالتشهير والاتهام الكاذب، وقضايا اتهم فيها جمهور NewJeans إدارة BELIFT LAB بانتهاك قانون استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات، بالإضافة إلى قضية اتهم فيها شين وو سوك، الرئيس التنفيذي لشركة Dolphiners Films، الإدارة الحالية لشركة ADOR بالتشهير.

يُذكر أن HYBE كانت قد قدمت شكوى جنائية في أبريل من العام الماضي ضد مين هي جين، التي كانت آنذاك الرئيسة التنفيذية لشركة ADOR (إحدى العلامات التابعة لـ HYBE ووكالة فرقة الفتيات NewJeans)، متهمة إياها بانتهاك الثقة المهنية ومحاولة الاستيلاء على السيطرة الإدارية.

من جانبها، فندت مين هي جين هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنه سيكون من المستحيل الاستيلاء على السيطرة الإدارية لأن HYBE، بصفتها أكبر مساهم في ADOR، تمتلك 80% من أسهمها. كما ادعت مين هي جين أن HYBE أجرت تدقيقًا "انتقاميًا" ضدها بعد أن أثارت مخاوف من أن فرقة ILLIT، وهي مجموعة تابعة لشركة HYBE الأخرى BELIFT LAB، قد "سرقت" مفهوم فرقة NewJeans.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.