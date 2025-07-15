اتحاد الناشرين العرب يطلق شراكة استراتيجية مع "سماوي" لإتاحة دراساته المتخصصة إلكترونيا

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة "سماوي"، وذلك خلال لقاء جمع محمد رشاد، رئيس الاتحاد، وأحمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لمنصة "سماوي"، أمس الإثنين الموافق 14 يوليو 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعرفة ودعم صناعة النشر العربي.

وبموجب هذه الشراكة، من المقرر أن يقوم الاتحاد بإتاحة مجموعة من دراساته وتقاريره الهامة، سواء الصادرة ورقيًّا أو إلكترونيًّا، على منصة "سماوي"، لتكون في متناول الباحثين والمهتمين بصناعة النشر. وتشمل هذه الدراسات:

دراسة النشر في الوطن العربي (2015-2029).

دراسة النشر في الوطن العربي زمن جائحة كورونا وتداعياتها (2020-2021م).

دراسة القراءة في الوطن العربي: الاتجاهات والميول.

دراسة الناشر المحترف: مداخل أساسية لصناعة النشر.

وأكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي الاتحاد لتعزيز الوصول إلى الدراسات المتخصصة في مجال النشر، ودعم الباحثين والمهتمين من خلال توفير مصادر موثوقة ومعلومات قيمة. وأشار رشاد إلى أن هذه الخطوة ستعزز دور اتحاد الناشرين العرب كمرجع رئيسي وموثوق في مجال النشر العربي، بما يسهم في الارتقاء بالصناعة ككل.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الشراكة مع "سماوي" تندرج ضمن جهود الاتحاد للنهوض بصناعة النشر في الوطن العربي عبر عدد من الدراسات المتخصصة، وتؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والشركات الرائدة في مجال النشر الرقمي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الثقافي والعلمي والإبداعي، وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية.

واختتم رشاد تصريحاته معربًا عن أمنياته بأن تكون هذه الشراكة مثمرة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية، ومتطلعًا إلى تعاون مستدام وناجح مع منصة "سماوي".

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