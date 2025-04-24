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ثقافة وفنون

بعد أزمة معرض الرباط، اتحاد الناشرين يؤكد وصول الكتب لأبو ظبي

معرض أبوظبي للكتاب،
معرض أبوظبي للكتاب، فيتو

أكد اتحاد الناشرين المصريين وصول شحنات كتب المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك بعد أزمة كبيرة مع إحدى شركات الشحن التي تسببت في خسائر لدور النشر المشاركة في معرض الرباط الدولي 2025.

وطالب الاتحاد الشركات المشاركة بالمعرض باستلام الكتب الخاصة بها والتواصل مع أمين عام الاتحاد محمد عبد المنعم حال وجود أي مشكلة تصادفهم بالمعرض.

آخر تطورات ازمة معرض الرباط

جدير بالذكر أن اتحاد الناشرين المصريين أعلن عن انضمام المستشار القانوني الدكتور حسام لطفي على الانضمام إلى لجنة التحقيق والتعويض فى أزمة معرض الرباط للكتاب والنشر وذلك بناء على دعوة رئيسها.

فقامت اللجنة بتشكيل مجموعة عمل غرضها تقدير الخسائر المالية التي تكبدها الناشرون المصريون المتضررون. تتكون المجموعة من الزميلين هشام عبد الرحيم ورضا عوض ومن يقرران ضمه إليهما. 

كما أكدت اللجنة انها ستقوم بالاتصال بكل ناشر متضرر لجمع كل المعلومات اللازمة لتقدير الخسائر، تمهيدا للمطالبة بمبلغ تعويض يجبر تلك الخسائر.

وطالب الاتحاد المتضررين من هذه الواقعة أن يقوموا -خلال ما تبقى من فترة المعرض- بموافاة مجموعة العمل بعناصر التكلفة الأساسية التالية:

- تذاكر الطيران

- الإقامة 

- المعيشة 

- إيجار الجناح ومساحته

- الشحن

كما أعلنت اللجنة عن استعدادها لتلقي أية معلومات أو أدلة تفيد التحقيق وأية مقترحات بشأن حساب قيمة التعويض، وذلك عبر إيميل موجه إلى "لجنة التحقيق في أزمة معرض الرباط".

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