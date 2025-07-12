إلغاء حفل النجم الكوري جي دراجون في بانكوك ضمن جولته العالمية "Übermensch"

أعلن المغني الكوري الجنوبي الشهير جي-دراجون، عضو فرقة الكيبوب بيغ بانغ، رسميًا إلغاء محطة بانكوك ضمن جولته العالمية "Übermensch"، والتي كان من المقرر إقامتها في 2 أغسطس 2025. جاء هذا الإعلان المفاجئ يوم 11 يوليو، مما أثار خيبة أمل لدى معجبيه في تايلاند.

وأفاد الإعلان الصادر عن جي-دراجون وفريقه أن الإلغاء جاء "بسبب ظروف غير متوقعة"، ولم تُطرح تذاكر الحفل للبيع بعد، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لإجراءات استرداد الأموال نتيجة لهذا القرار.

وفي بيان كامل نُشر باللغة الإنجليزية، عبّر جي-دراجون عن أسفه العميق للمعجبين، قائلًا: "نأسف بشدة لمشاركتكم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، تم إلغاء جولة 'جي-دراغون العالمية 2025 [Übermensch] في بانكوك' - والتي كان من المقرر إقامتها في 2 أغسطس."

وأضاف البيان: "نتفهم مدى تطلعكم لهذا الأداء، ونعتذر بصدق عن خيبة الأمل والإزعاج الذي قد يسببه ذلك. نشكركم على صبركم ودعمكم المستمر. نحن نقدر حقًا معجبينا في تايلاند ونأمل أن نراكم مرة أخرى قريبًا جدًا."

وأصاب هذا الإلغاء المعجبين الذين كانوا يتطلعون لمشاهدة نجم الكيبوب الشهير في بانكوك بحزن شديد، ويُنتظر معرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات أخرى ستطرأ على جدول جولة "Übermensch" العالمية.

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