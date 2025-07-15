نسمة محجوب تطرح ألبومها الجديد "UNPLUGGED"

طرحت الفنانة نسمة محجوب البوم " UNPLUGGED"، وألبومها الجديد يحتوي على مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم نسمة محجوب الجديد

وطرحت نسمة محجوب أغاني البوم "ارومة" بالأكوستك آلات خشبية وهي "عابر سبيل"، و"خصوصًا راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوي هروب"، و"كفاية"، بالإضافة إلى أغنية "حبي ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها، انا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتي، مفيش حكاية حب صدفة.

لاقت الأغانى تفاعلًا كبيرًا خاصة مع طرحها على طريقة الأكوستك آلات خشبية، وهذه الطريقة يتم استخدام آلات موسيقية طبيعية "ليست كهربائية أو الكترونية" ويكون العزف بصوت طبيعى مثل الجيتار الخشبي والعود والكمات والبيانو.

وكانت الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "في نفس الميعاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، في فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.