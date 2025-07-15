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ثقافة وفنون

نسمة محجوب تطرح ألبومها الجديد "UNPLUGGED"

نسمة محجوب.فيتو
نسمة محجوب.فيتو

طرحت الفنانة نسمة محجوب البوم " UNPLUGGED"، وألبومها الجديد يحتوي على  مجموعة من أغانيها على طريقة أكوستك بآلات خشبية وترية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم نسمة محجوب الجديد

وطرحت نسمة محجوب أغاني البوم "ارومة" بالأكوستك آلات خشبية وهي "عابر سبيل"، و"خصوصًا راجل"، و"كل شمس وليها ضل"، و"يا غاوي هروب"، و"كفاية"، بالإضافة إلى أغنية "حبي ليك" والتي قدمتها تتر مسلسل ليالي أوجيني، وتشكيلة من أغنياتها منها، انا موجود، علمت العالم، وجوه، على طبيعتي، مفيش حكاية حب صدفة.

 

لاقت الأغانى تفاعلًا كبيرًا خاصة مع طرحها على طريقة الأكوستك آلات خشبية، وهذه الطريقة يتم استخدام آلات موسيقية طبيعية "ليست كهربائية أو الكترونية" ويكون العزف بصوت طبيعى مثل الجيتار الخشبي والعود والكمات والبيانو.

وكانت الفنانة نسمة محجوب طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "في نفس الميعاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، في فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".

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الفنانة نسمة محجوب مسلسل ليالي أوجيني نسمة محجوب الفن

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